„Chinas Inkompetenz verursachte den weltweiten Massenmord“ — Trump

Der US-Präsident Donald Trump hat China erneut vorgeworfen, für die Verbreitung der Coronavirus-Pandemie verantwortlich zu sein. Seine Anschuldigungen drückte er per Twitter aus.

Trump äußerte auf Twitter seine Position über Chinas Beitrag zum weltweiten Corona-Ausbruch:

„Einige Verrückte in China veröffentlichten gerade einen Bericht, in dem alle außer China für das Virus, das zum jetzigen Zeitpunkt Hunderttausende Menschen getötet hat, verantwortlich gemacht sind. Bitte erklären Sie diesen Dummköpfen, dass diesen weltweiten Massenmord 'Chinas Inkompetenz' und nichts anderes verursacht hat!“, steht in dem Tweet.

Wer ist für Pandemie verantwortlich?

Trump und sein Außenminister Mike Pompeo hatten China für das Coronavirus verantwortlich gemacht. So hatte Pompeo jüngst behauptet, „überwältigende Beweise“ dafür zu haben, dass das Virus in einem chinesischen Labor in Wuhan entstanden sei.

China wies diese Anschuldigungen nachdrücklich zurück. Als Reaktion auf die Vorwürfe der USA gegen China betonte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das neuartige Coronavirus sei natürlichen Ursprungs und es gebe keine Hinweise darauf, dass dies anders sein könnte.

ao/mt