Trump deutet US-Rückzug aus dem „Open Skies“-Vertrag an - Bericht

Die New York Times berichtete früher am Tag unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus, Washington wolle am Freitag Moskau über seine Entscheidung informieren. Eine offizielle Bestätigung dafür stand bisher noch aus.

Der so genannte „Open Skies“-Vertrag von 1992 verpflichtet die Nato-Staaten und ehemalige Mitglieder des Warschauer Pakts zur gegenseitigen militärischen Luftüberwachung und sieht zu diesem Zweck jährliche Beobachtungsflüge im Luftraum der Vertragspartner vor.

Die USA haben unter Trump bereits zahlreiche internationalen Abkommen verlassen, darunter das Atom-Abkommen mit dem Iran, das Pariser Klima-Abkommen und den INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen. Letzterer war zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion geschlossen worden und war für Europa der wichtigste Vertrag zur atomaren Abrüstung.

