Die Vereinigten Staaten nutzen laut ihrer UN-Botschafterin Kelly Craft ihre Hilfe für gewählte Mitgliedsländer des UN-Sicherheitsrates, um sich Russland und China in Bezug auf Syrien entgegenzusetzen.

„Wir wissen, dass wir, der UN-Sicherheitsrat, Assad zur Rechenschaft ziehen müssen. Wir müssen auch die Kampagne für Fehlinformationen seitens Russlands und Chinas identifizieren“, stellte Craft während einer Online-Veranstaltung des Hudson Instituts fest.

„Die Länder wie Südafrika, Niger — ich fühle mich dafür verantwortlich, mit ihnen zu diskutieren und genau zu betonen, was die USA für sie tun, und dass sie, die zehn ausgewählten Länder, viel machen können, um Russland und China entgegenzuwirken“, fügte die UN-Botschafterin der USA in diesem Zusammenhang hinzu.

Laut den Aussagen ihrer UN-Botschafterin könnten die USA, wenn im Sicherheitsrat Syrien thematisiert wird, keinen einzigen Schritt machen, ohne dass Russland und China die Stimmen anderer Staaten nicht. Die Vereinigten Staaten sollten diesen Ländern Zeit widmen, um mit ihnen die US-Aktionen in Syrien und was die USA für andere Länder unternehmen, zu besprechen, so Craft.

Die Vereinigten Staaten hatten zuvor Russland und China Fehlinformationen in vielen internationalen Fragen vorgeworfen, Moskau und Peking hatten daraufhin alle Anschuldigungen zurückgewiesen.

ao/mt/sna