Chinas Militäretat wächst um weitere 6,6 Prozent

Auch in der Corona-Krise stockt China seine Militärausgaben weiter auf: In diesem Jahr wächst der Verteidigungsetat des bevölkerungsreichsten Landes der Welt um 6,6 Prozent gegenüber 2019 auf umgerechnet 178,8 Milliarden US-Dollar. Das geht aus dem Staatshaushaltsplan hervor, der am Freitag veröffentlicht worden ist.