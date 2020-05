Kim Jong-un taucht nach drei Wochen Abwesenheit wieder auf – Medien

Die Agentur veröffentliche am Sonntag einen Beitrag über die Sitzung. Obwohl das Datum des Treffens dabei nicht genannt wurde, sind die Erlasse, die Kim Jong-un am Rande der Sitzung unterzeichnete, am 23. Mai bekannt gegeben worden.

Ihren Beitrag begleitete die Agentur mit einem Foto, auf dem Kim Jong-un im Präsidium sitzt, im Hintergrund sind Flaggen der Arbeiterpartei Koreas zu erkennen.

Spekulation um Kim Jong-un

Seit Kim Jong-un sich Anfang Mai nach wochenlanger Abwesenheit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt hat, schaut die internationale Presse bei dem nordkoreanischen Staatsoberhaupt genau hin. Während weiter Gerüchte über seine Erkrankung kursieren, spekulieren Medien über Kims Aufenthaltsort.

Wie die Agentur Kyodo meldete, sei Kim nicht mehr nach Pjöngjang zurückgekehrt, nachdem er am 1. Mai eine Düngerfabrik besucht hatte. Nach Angaben der Agentur hält sich das Staatsoberhaupt im östlichen Badeort Wonsan an der Küste des Japanischen Meeres auf.

Am 2. Mai hatten nordkoreanische Staatsmedien über einen öffentlichen Auftritt Kim Jong-uns, den ersten seit 20 Tagen, berichtet. Bilder zeigten ihn wohlauf bei der Eröffnung einer Düngerfabrik. Seine lange Abwesenheit hatte in westlichen, südkoreanischen und japanischen Medien Spekulationen über eine schwere Erkrankung und eine Operation angeheizt.

