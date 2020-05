„Prozeßsucht“: China hält US-Klagen wegen Corona-Pandemie für unbegründet

„Das ist eine gegen China gerichtete Prozeßsucht. Diese Klagen haben keine Tatsachengrundlage, keine Rechtsgrundlage, keine rechtlichen Beweise und keine internationalen Präzedenzfälle. Das ist absolut ein Produkt ohne Qualitätszertifikat“, sagte Wang Yi am Sonntag in einer Pressekonferenz.

Ihm zufolge war China wie alle anderen Länder von der „unerwartet ausgebrochenen Epidemie“ betroffen.

„Сhina hält bei der Zusammenarbeit mit der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Erforschung des Ursprungs des Coronavirus an einer offenen Position fest. Gleichzeitig glauben wir, dass dieser Prozess sachgerecht, fair und konstruktiv sein sollte. Eine politische Einmischung in die Forschung zum Ursprung des Virus muss ausgeschlossen sein“, unterstrich der chinesische Chefdiplomat.

Zuvor hatte der US-Bundesstaat Missouri eine Klage gegen China wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie erhoben. Auch die Behörden von Mississippi kündigten ihre Absicht an, eine ähnliche Klage einzureichen.

Corona-Pandemie

Das neue Virus Sars-CoV-2, das erstmals Ende Dezember in China entdeckt worden war, hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (Stand: 24.05., 13:02 Uhr) weltweit bereits mehr als 5,2 Millionen Menschen angesteckt und mehr als 337.400 getötet.

In China gab es laut WHO bis Sonntag 84.525 Infektions- und 4645 Todesfälle. In den USA, die das am stärksten betroffene Land weltweit sind, haben sich nach dem Stand zum Sonntag mehr als 1,56 Millionen Menschen mit SARS-CoV-2 angesteckt. Die Zahl der Toten stieg auf 94.011.

