Geschlossene Basis? Kaliningrader Gouverneur attestiert Trumps Berater „mangelnde Vorbereitung”

„Ich lese über die ‚geschlossene Militärbasis’ und dies löst bei mir nichts als ein trauriges Lächeln über die mangelnde Vorbereitung bei amerikanischen Beratern aus“, sagte Alikhanow.

Die US-Administration sei wie üblich oberflächlich, da die Touristenbranche in der Region sich in der Tat aktiv entwickle. Laut dem Gouverneur stieg die Zahl der Touristen in der Region innerhalb von mehreren Jahren vor der Coronavirus-Pandemie um 17 bis 20 Prozent jährlich. Seit Juli 2019 können die Bürger aus 53 Staaten mit einem elektronischen Visum in die Region einreisen: In dem ersten Halbjahr nach der Einführung dieser Regelung besuchten Alikhanow zufolge fast 100.000 Menschen die Region.

„Wahrscheinlich war Herr O’Brien beleidigt, dass wir elektronische Visa eingeführt haben, wonach wir einen großen Zustrom von Polen und Deutschen hatten – aber keine Amerikaner. Vielleicht versucht er auf solche Weise, den Wunsch der amerikanischen Bürger auszudrücken, uns zu besuchen“.

Zuvor hatte O'Brien in einem Gespräch mit der „Bild“-Zeitung Kaliningrad, als „Dolch im Herzen Westeuropas“ bezeichnet, der die europäischen Verbündeten und das Baltikum bedrohe. Die geografische Lage von Kaliningrad könnte es der Region ermöglichen, ein Ort zu sein, an dem großartiger Handel stattfinde, Tourismus sowie sozialer Austausch zwischen Russland und Westeuropa.

„Leider hat Russland daraus eine geschlossene Militärbasis voller Hightech-Waffen und Raketen gemacht. Die ganze Situation in Kaliningrad ist eine verpasste Chance für Russland und Europa, und das ist wirklich schade“, bedauerte O’Brien.

sm/gs