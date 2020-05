„Er mag mich, aber...“: Trump bezweifelt Putins Sympathien bei US-Wahl 2020  

„Er mag mich, aber ich glaube, er will nicht, dass ich die Wahl gewinne“, sagte Trump am Samstag in der Nachrichtensendung „Full Measure“.

Er fügte hinzu, dass auch China seinen Sieg bei den Wahlen nicht herbeiwünsche.

Die Präsidentschaftswahlen in den USA sollen am 3. November stattfinden. Trump kandidiert für eine zweite Amtszeit.

Vermeintliche „Verschwörung“ zwischen Trump und Russland

Im US-Kongress sind die Demokraten lange Zeit möglichen Verbindungen zwischen Trump und Russland nachgegangen, jedoch nicht fündig geworden. Sonderermittler Robert Mueller war zwei Jahre lang einer möglichen „russischen Einmischung“ in die US-Wahlen 2016 auf der Spur. Mueller bestätigte nach Ende seiner Ermittlungen, dass es tatsächlich eine Einmischung gegeben habe. Allerdings fand er keine Beweise für eine „Verschwörung“ zwischen Russland und Donald Trump, die sowohl im Kreml als auch im Weißen Haus dementiert wurde.

sm/gs