Berlins Bürgermeister bietet Moskau Aufnahme seiner Corona-Patienten an

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat der Partnerstadt Moskau angeboten, Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern zu behandeln.

„Wir wollen gern weiter helfen, wenn unsere Kliniken dafür Möglichkeiten sehen. Auch unserer Partnerstadt Moskau habe ich ein Angebot übermittelt. Bislang gab es keine Reaktion, ich bin dafür nach wie vor offen“, sagte Müller in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

„Zusammen mit der Charité hatten wir Italien ein Angebot gemacht, das letztlich nicht angenommen werden musste. Stattdessen nahm unsere Uniklinik Patienten aus Frankreich auf, wofür sich Präsident Emmanuel Macron vor einigen Tagen per Brief bei uns bedankte“, so das Stadtoberhaupt.

Etwa 8000 der 20.000 Berliner Klinikbetten seien frei, zudem gebe es das Reservezentrum auf der Messe. Er habe kürzlich zu einer Videoschalte geladen, um über Erfahrungen in der Krise zu sprechen, sagte Müller: „Da haben 14 meiner Amtskollegen teilgenommen, beispielsweise Ekrem Imamoglu aus Istanbul und Sadiq Khan aus London.“

Zuvor hatte sich auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer für die Aufnahme russischer Corona-Patienten ausgesprochen. „Es wäre ein starkes Zeichen der Europäischen Union, wenn wir auch Patienten aus Russland bei uns behandeln würden“, sagte Kretschmer. „Wir versuchen insgesamt in Europa zu helfen. Und ich finde, wir sollten auch solidarisch sein mit Russland.“

In Russland sind inzwischen mehr als 344.000 Corona-Fälle nachgewiesen worden (Stand: 24.05.2020). In den letzten 24 Stunden sind 8599 Neuinfektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Corona-Toten beläuft sich derzeit auf 3541.

ta/gs