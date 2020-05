Wegen Coronavirus: USA stoppen Einreise für Ausländer, die in Brasilien waren

US-Präsident Donald Trump hat Reisebeschränkungen für Ausländer verhängt, die in den letzten 14 Tagen in Brasilien gewesen sind. Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, am Montag mit. In dem südamerikanischen Land ist die Zahl der Corona-Infektionen in den letzten Wochen rasant angestiegen.