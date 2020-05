Dokumente zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs aus Militärarchiv frei erhältlich

Mehr als 1700 zuvor klassifizierte Dokumente, Briefe und Fotografien aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wurden auf der Webseite der Präsidentenbibliothek veröffentlicht. Der Hintergrund des größten militärischen Konflikts des 20. Jahrhunderts lässt sich vom Zeitpunkt der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland bis zum deutschen Angriff auf Polen (Januar 1933 - 31. August 1939) verfolgen.

Einige Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler erklärte Hitler, er habe sich eine Amtszeit von sechs bis acht Jahren gesetzt, um den Marxismus vollständig zu zerstören. Dann würde es möglich sein, eine aktive Außenpolitik zu betreiben, und das Ziel der Expansion des deutschen Volkes werde mit bewaffneter Hand erreicht. „Dieses Ziel wird wahrscheinlich der Osten sein.“

Hitler wechselte sofort zu einer Politik offener Aggression, die immer weiter von den Bestimmungen des Versailler Vertrags abwich. Dies fand keinen Widerstand aus dem Westen. England wählte die Taktik eines externen Beobachters. Dem Archiv zufolge berichtete der sowjetische Militärgeheimdienst im Mai 1933:

„Im Falle eines bewaffneten Konflikts zwischen den Ländern der Versailler und der Anti-Versailler-Gruppe wird sich England offenbar in der ersten Kriegsperiode an Neutralität halten.“

Ein Verbündeter in einer groß angelegten Kampagne, zumindest vorübergehend, wäre für Hitler nützlich. Da er den Wunsch Englands kannte, den Bolschewismus auszurotten, bot er der britischen Regierung seine Hilfe an. Das wahre Ziel Deutschlands in geheimen Verhandlungen war jedoch laut dem sowjetischen Geheimdienst, seine eigene Macht auszubauen.

Ein Agentendokument des sowjetischen Militärgeheimdienstes „Hitlers geheime Vorschläge an die britische Regierung“ (vom 4. Juli 1933) berichtet über die Geheimkonsultationen der Führungen von Deutschland und von Großbritannien. Hitler schlug vor, „der britischen Regierung im Kampf gegen die bolschewistische Gefahr zu helfen“ und forderte im Gegenzug „Befreiung von den Bindungen des Vertrags von Versailles“.

Hitler erklärte, dass Deutschland im Falle eines Krieges gegen die UdSSR im Bündnis mit Großbritannien ein Korps von zwei Millionen Menschen bereitstellen könne. Die deutschen Freundschafts- und Bündnisvorschläge wurden vom britischen diplomatischen Amt positiv bewertet. Es wurden auch Verhandlungen über ein englisch-deutsches Wirtschaftsabkommen geführt, mit der Aussicht auf eine „Spaltung des russischen Marktes“ nach „einer Änderung der politischen Situation in Russland“.

Eine analytische Notiz der 4. Direktion des Hauptquartiers der Roten Armee „Militärische Ergebnisse des Hitler-Regimes bis 1. Januar 1934“ (vom 22. Februar 1934) enthält eine detaillierte Analyse der Aktivitäten der Nazis zur „Aufrüstung“ Deutschlands, zu seiner beschleunigten Militarisierung. Die sowjetische Führung versuchte ein Modell aufzubauen: Wohin wird die deutsche Expansion letztendlich gehen? Und während die UdSSR bereits ihre Haltung gegenüber dem Faschismus und seiner Bedrohung festgelegt hat, haben die europäischen Länder, selbst wenn sie dem Krieg gefährlich nahe standen, keine konkrete Position einnehmen können.

„Die Polen haben sich interessant verhalten. Sie wollten kein Abkommen mit der Sowjetunion schließen, um die Beziehungen zu Deutschland nicht zu beeinträchtigen. Aber der polnische Botschafter in der UdSSR sagte dem damaligen sowjetischen Außenminister Litwinow: Sie müssen uns immer noch schützen. Warum? Weil wir das Gleichgewicht Europas sind“, so Sergej Kudrjaschow, Experte am Deutschen Historischen Institut in Moskau im russischen TV-Programm „Westi“.

Die Webseite veröffentlicht Dokumente darüber, wie Hermann Göring in Polen aufgenommen wurde – eine Reise nach Beloveschskaja Puschtscha, die Jagd… Der Brief des sowjetischen Militärattachés in Polen Nikolai Semjonow vom 13. Dezember 1934 enthält einen „merkwürdigen Anhang“: einen Merkzettel aus dem Tagebuch eines TASS-Korrespondenten über die Stimmungen unter den polnischen Generälen sowie einige Trinksprüche, die von hochrangigen Offizieren während eines freundlichen Festes geäußert wurden: „Auf Polens Bündnis mit Deutschland und Japan!“ , „Auf dass die polnische Division einen Orden für die Eroberung Kiews erhält.“

Nach der Teilung der Tschechoslowakei freute sich Europa und hoffte auf Frieden. Ein Dokument des französischen Militärattachés in Deutschland sagt jedoch das Gegenteil:

„Die Trophäen Deutschlands werden riesig sein. Alle tschechischen Militärausrüstungen, Munition, alle Baumaschinenfabriken, alle Schienenfahrzeuge, das ganze Gold und die Währung des wirtschaftlich reichen Landes. Und schließlich mehrere Millionen Sklaven.“ (Die ersten Granaten, die die deutsche Wehrmacht 1939 gegen Polen eingesetzt hat, wurden im „Skoda“-Werk in der Tschechoslowakei hergestellt.)

Laut der Direktorin der historischen Abteilung des russischen Außenministeriums, Nadeschda Barinowa, zeigen die Dokumente deutlich, wer hinter den Kriegsvorbereitungen gestanden hat, wer den Vorschlag der UdSSR zur Bildung eines kollektiven Sicherheitssystems nicht akzeptiert und einen Prozess vereitelt hat, der die aggressiven Bestrebungen Hitler-Deutschlands hätte abwehren können. Die Dokumente sind mit Archivbeschreibungen in russischer und englischer Sprache versehen, sodass Forscher aus aller Welt sie verwenden können. Russland ist das erste Land, das solche Veröffentlichungen gemacht hat: Viele Staaten halten den Stempel in den Archiven der Vorkriegszeit „geheim“ aufrecht.

Die Website der Präsidentenbibliothek Boris Jelzin enthält politische, aufklärungsdienstliche und diplomatische Dokumente der UdSSR, Deutschlands, Großbritanniens und der USA.