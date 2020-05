Internationale Koordination im Corona-Kampf: Merkel und Trudeau führen Telefongespräch

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau haben in einem Telefongespräch die neuesten Entwicklungen der Corona-Pandemie besprochen und eine globale Koordination zu deren Bekämpfung gefordert. Dies ist einer auf der Webseite der kanadischen Regierung am Sonntag veröffentlichten Mitteilung zu entnehmen.

„Die beiden Regierungschefs erörterten die Bedeutung der globalen Koordination im gemeinsamen Kampf gegen das Virus in einer Welt, die mehr denn je miteinander verbunden ist. Sie unterstrichen die Notwendigkeit, schutzbedürftige Länder bei der Reaktion auf die Covid-19-Erkrankung zu unterstützen und eine nachhaltige und langfristige Erholung sicherzustellen“, hieß es in der Mitteilung.

Merkel und Trudeau freuten sich darauf, weiterhin auch im Rahmen der G7 zusammenzuarbeiten, um globale Herausforderungen wie die Stärkung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit sowie die Verbesserung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und des Wohlstands angehen zu können

„Covid-19 ist eine sich schnell entwickelnde globale Herausforderung. Die kanadische Regierung arbeitet eng mit lokalen, regionalen, territorialen und internationalen Partnern zusammen, um die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen in Kanada und auf der ganzen Welt zu minimieren“, hieß es weiter.

Corona-Pandemie

Zuvor war berichtet worden, Trudeau habe die Reaktion auf die Corona-Pandemie in einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erörtert. Trudeau und Macron hätten sich verpflichtet, die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen wie der G7 fortzusetzen, um auf den Covid-19-Ausbruch reagieren und gemeinsame Prioritäten wie die Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands und die Bekämpfung des Klimawandels vorantreiben zu können, lautete die Erklärung.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es in Kanada mehr als 84.000 Infizierte, über 6000 Menschen sind gestorben. In Deutschland sind über 180.000 Infektionsfälle und über 8000 Todesfälle registriert worden. Frankreich hat bisher mehr als 142.000 Infizierte, über 28.000 Menschen starben.

