Pentagon plant weitere Militärhilfe für Ukraine - Medien

Das Pentagon hat den US-Kongress darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Reformumsetzung in der Ukraine es ermögliche, dem Land eine weitere Militärhilfe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zu gewähren. Dies teilte der Fernsehsender CNN unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium und ein nicht namentlich genanntes Kongressmitglied mit.