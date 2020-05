UN-Sprecher: 96 Blauhelme mit Coronavirus infiziert

Von den 100.000 Angehörigen der UN-Friedenstruppen, die weltweit stationiert und an 13 Einsätzen beteiligt sind, haben sich 96 mit dem Coronavirus angesteckt. Dies teilte der Leiter des PR-Amtes der UN-Behörde für Friedensoperationen, Nick Birnback, im Gespräch mit RIA Novosti am Freitag mit.

„Nach dem Stand vom 27. Mai sind seit dem Ausbruch der Pandemie von den fast 100.000 Personen, die an Friedensoperationen teilnehmen, 96 Covid-19-Fälle bestätigt worden“, so Birnback.

So seien unter anderem drei Mitarbeiter der Mission auf Zypern, ein Angehöriger der UN-Kräfte im Libanon, ein weiterer im palästinensisch-israelischen Konfliktraum, fünf in der Zentralafrikanischen Republik, drei im Südsudan, 13 in der Demokratischen Republik Kongo und 70 in der Friedensmission in Mali erkrankt. Davon seien 48 Personen genesen. Es gebe keine Todesfälle.

„Vom Südsudan bis zur Zentralafrikanischen Republik, vom Libanon bis zum Kosovo führen unsere Blauhelme Aufklärungskampagnen durch. Sie verteilen Schutz-Zubehöre und notwendige Ausrüstungen, richten Handwäsche-Stationen ein, renovieren Krankenhäuser und unterrichten Kinder, die derzeit der Schule fernbleiben, mit Programmen von UN-Radiosendern“, so Birnback.

Die UN-Blauhelme unterstützten nationale Sicherheitskräfte bei der Bekämpfung der Pandemie in den Gastgeberländern. „Die Missionen rufen auch Konfliktseiten auf, im Einklang mit dem Aufruf des UN-Generalsekretärs zur globalen Einstellung der Kampfhandlungen für einen erleichterten humanitären Zugang die Waffen niederzulegen.“

Außerdem führten die UN-Friedensmissionen aufklärerische Arbeit unter der jeweiligen einheimischen Bevölkerung und lieferten ihnen rechtzeitige und genaue Informationen und wirkten dadurch Desinformationen zum Virus entgegen.

Birnback verwies auf die Verordnung des UN-Generalsekretärs, die Rotation von Soldaten bis zum 30. Juni auszusetzen, um das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu verringern.

„Wir helfen, die Ausbreitung des Virus aufzuhalten, und sind auch darum bemüht, dass unsere Leute keine Infektionsüberträger werden“, so Birnback. Vor dem Hintergrund der wegen des Virus verhängten Beschränkungen kämen die Friedensmissionen weiterhin ihren Pflichten nach, betonte er.

Am Freitag wird der Welttag der UN-Friedenstruppen begangen.

ls/sb