USA werfen Russland Drucken von „gefälschter“ libyscher Währung in Milliardenhöhe vor

Das „Falschgeld” sei im Auftrag einer „illegitimen Parallel-Instanz“ gedruckt worden, heißt es in einer Mitteilung, die auf der Seite des US-Außenministeriums veröffentlicht wurde.

„Der Zustrom gefälschter libyscher Währung, die in Russland gedruckt wurde, hat die wirtschaftlichen Probleme in Libyen in den letzten Jahren noch verschärft“, beanstandet das Ministerium.

Die libysche Zentralbank mit Sitz in Tripolis sei die einzige legitime Zentralbank Libyens, heißt es.

Die Regierung der Republik Malta hatte die Sicherstellung am 26. Mai publik gemacht. Die Insel Malta liegt etwa 350 Kilometer von der Küste Libyens entfernt.

Russland druckt im Auftrag der ausländischen Zentralbanken offiziell Geld für andere Länder. Für Libyen werden entsprechende Operationen seit 2016 durchgeführt. Die Banknoten werden zwar von einer Parallelregierung in Tobruk bestellt, die international anerkannte Regierung in Tripolis und die dortige Zentralbank hatten in Russland gedruckte Banknoten bisher jedoch nicht für illegal erklärt.

Es besteht die Sorge, dass die jüngste Sicherstellung zu einer Liquiditätskrise im Osten Libyens führen und die Spannungen in dem Bürgerkriegsland damit noch verschärfen könnte.

Die russische Seite hat die Vorwürfe bislang nicht kommentiert.

Lage in Libyen

Seit dem von der Nato unterstützten Sturz des langjährigen Staatschefs Muammar al-Gaddafi vor neun Jahren steckt Libyen im Kriegschaos und wird von einer Doppelherrschaft geführt. Die von der Uno anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch in Tripolis kontrolliert den Westen des nordafrikanischen Landes und befindet sich in einer Dauerauseinandersetzung mit der Libyschen Nationalarmee von Chalifa Haftar. Diese kooperiert mit dem vom Volk gewählten Abgeordnetenrat, der im Osten Libyens das Sagen hat.

Im Land konkurrieren auch zwei entsprechende Zentralbanken.

Die lokalen Medien im Lande hatten zuvor bereits über den Währungskonflikt zwischen den beiden Parallelregierungen berichtet. Die Zentralbank mit Sitz in Tripolis forderte die Nationale Einheitsregierung Sarradsch auf, das Geld aus dem Umlauf zu nehmen, das in Russland im Auftrag der Zentralbank mit Sitz in al-Baida gedruckt worden war. Al-Baida wird von den Streitkräften von Khalifa Haftar kontrolliert.

Das Staatsunternehmen „Gosnak“ produziert Banknoten, die von Zentral- und Nationalbanken verschiedener Länder bestellt werden. Das Unternehmen entwickelt und stellt unter anderem Banknoten, Münzen, Briefmarken, Personalausweise, Staatsorden und Medaillen her. Nach eigenen Angaben hat die Firma im Laufe ihrer Geschichte Banknoten an Dutzende Länder geliefert.

Die USA betrachten Russland als eine der Konfliktparteien in Libyen und werfen Moskau vor, die Libysche Nationale Armee des Feldmarschalls Khalifa Haftar zu unterstützen.

Russland hat wiederholt Berichte über die Teilnahme am Libyen-Konflikt dementiert und die Behauptung, in Libyen hielten sich russische Söldner auf, als fadenscheinig zurückgewiesen. Moskau plädiert für eine friedliche Regelung der Situation in dem afrikanischen Land und steht in Kontakt zu den beiden sich bekämpfenden Seiten.

asch/ae/dpa