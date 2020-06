Kindertag: Steinmeier bedankt sich für Durchhalten in Corona-Krise

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zum Internationalen Kindertag am Montag bei Kindern und Eltern für ihr Durchhaltevermögen in der Corona-Krise bedankt. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich zum Kindertag geäußert.

„Der Kindertag ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, weil Ihr auf so vieles habt verzichten müssen“, sagte Steinmeier in einem Interview des Kinderkanals von ARD und ZDF (KiKA).

„Ihr konntet Freunde und Verwandte nicht besuchen, nicht zum Spielen, nicht raus ins Grüne, Kitas und Schulen waren geschlossen. Dass Ihr Euch trotz alledem so gut an die Regeln gehalten habt, finde ich klasse und dafür sage ich herzlich Dank!“

Auch den Eltern danke er, die Kindern in der besonderen Situation Ängste nehmen und Trost geben müssten. „Eure Eltern haben neben ihrer ganz normalen Arbeit, ob im Betrieb oder im Homeoffice, noch rechtzeitig das Essen auf den Tisch gebracht und Hausarbeiten betreut“, sagte Steinmeier. Davor habe er viel Respekt und sage ganz herzlichen Dank allen Eltern.

„Die Kleinen sollten die Größten sein“

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas äußerte sich zum Internationalen Kindertag.

Die Kleinen sollten für uns immer die Größten sein, nicht nur am #Kindertag. Jedes Kind hat die gleichen Rechte! https://t.co/rMSibKQLE4 — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) June 1, 2016

„Die Kleinen sollten für uns immer die Größten sein, nicht nur am Kindertag. Jedes Kind hat die gleichen Rechte!“, twitterte der SPD-Politiker am Montag.

Der internationale Kindertag wird jährlich in vielen Staaten gefeiert, ein einheitliches Datum gibt es jedoch nicht. Die Vereinten Nationen haben den 20. November zum Internationalen Tag der Kinderrechte ausgerufen – in Erinnerung an die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention am 20. November 1989.

leo/dpa/ae