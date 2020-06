Nach bilateralem Treffen: Maas und sein ukrainischer Amtskollege treten vor die Presse – Video

Der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas und sein ukrainischer Amtskollege Dmitri Kluleba halten am Dienstag, den 2. Juni, nach ihrem Treffen in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Im Mittelpunkt der Besprechungen steht der Konflikt in der Ostukraine sowie eine Reihe bilateraler Fragen, darunter die aktuelle Corona-Lage.