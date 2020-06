US-Portal über Langstreckenbomber B-B1 Lancer: „Problem für russische Flotte“

Die von den USA und ihren Verbündeten gezeigten Möglichkeiten könnten „ein besonders ernsthaftes Problem für die russische Flotte darstellen“, so das Portal. Nach Meinung der Autoren sei die Entsendung von B-1B-Jets in die Schwarzmeer-Region ein „offensichtliches Signal“ an Russland.

Zuvor hatte die Führung der US-Luftstreitkräfte mitgeteilt, zwei B-1B Lancer seien unter Begleitung von Jagdflugzeugen mehrerer Länder, darunter auch der Ukraine, über dem Schwarzen Meer geflogen. Die US-Jets seien von der Luftwaffenbasis in Süddakota gestartet.

Wie das russische Verteidigungsministerium verlauten ließ, haben Flugabwehrsysteme B-1B-Flugzeuge über dem Schwarzen Meer und der Ostsee registriert. Danach hätten sich russische Jagdflugzeuge Su-27P und Su-30SM den US-Jets auf eine sichere Distanz genähert und sie eskortiert, bis die Lancer-Flugzeuge den Kurs änderten.

US-amerikanische Kampfflugzeuge hatten bereits früher Operationen in der Nähe der russischen Grenzen durchgeführt. Der Kreml verwies darauf, dass ein derartiges Verhalten zusätzliche Spannungen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern schaffe. Moskau hat Washington wiederholt aufgerufen, von solchen Flügen abzusehen. Darauf reagierten die US-Behörden ablehnend.

