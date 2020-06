Irans Oberhaupt Khamenei zieht Parallelen zwischen Mord an Floyd und US-Benehmen in der Welt

Der geistige Führer des Irans, Ali Khamenei, hat den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd mit dem Benehmen der USA in Bezug auf andere Länder verglichen.

„Die Situation, die heute in verschiedenen Städten und Staaten von Amerika beobachtet wird, ist eine Manifestation jener Realitäten, die versteckt wurden. Daran ist nichts Neues“, sagte Khamenei im iranischen Fernsehen.

„Die Tatsache, dass ein Polizist mit völliger Gelassenheit den Hals eines Dunkelhäutigen mit dem Knie drückt, so dass er trotz Bitten um Gnade stirbt, während andere Polizisten zuschauen und nichts tun, ist nicht neu, das ist die Natur der USA“, sagte er weiter. Gerade damit habe sich Washington in Afghanistan, dem Irak, Syrien und anderen Ländern beschäftigt.

In Minneapolis und weiteren US-Städten kommt es nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Floyd zu Protesten, die teilweise in erbitterte Straßenschlachten umschlagen. Floyd war bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Floyd zu Boden gedrückt mehrfach um Hilfe flehte, bevor er das Bewusstsein verlor. Für den 46-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät: Im Krankenhaus konnten die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen.

Alle vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen, einer von ihnen wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang auf den Hals von Floyd gedrückt hatte. Die Ermittlungen gegen die drei anderen Beamten dauern an.

