„Frage des gesunden Menschenverstands“: Trump zu Russlands Präsenz bei G7

Zuvor hatte Trump angekündigt, das G7-Treffen auf September zu verschieben und weitere vier Länder, darunter Russland, einzuladen.

In einem Interview mit Fox News Radio wurde Trump gefragt, was der russische Präsident Wladimir Putin getan habe, um Trumps Vertrauen zu gewinnen und in diesen Club der Länder zurückzukehren.

„Nun, er hat uns bei der Ölindustrie geholfen, was auch gut für ihn ist, und wir haben diese gehoben, und jetzt können wir Millionen von Arbeitsplätzen in Texas, North Dakota und anderen Orten in Oklahoma retten. Jetzt ist die Produktion dort stabil. Sie ( Ölpreise ) fielen, es könnte fünf Millionen Arbeitsplätze kosten. Aber im Allgemeinen ist es keine Frage dessen, was er (Putin) getan hat. Es ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes“, sagte Trump.

„Wir haben eine G7, er ist nicht da, aber die Hälfte der Treffen ist Russland gewidmet. Wenn er da wäre, wäre es viel einfacher, sie (Fragen - Anm. d. Red.) zu lösen“, so Trump.

ek/mt/sna