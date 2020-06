Regierung der Nationalen Übereinkunft Libyens vermeldet Kontrolle über zwei Bezirke bei Tripolis

Am Mittwoch hatten die Kräfte der Regierung der Nationalen Übereinkunft Libyens erklärt, dass sie die Kontrolle über den internationalen Flughafen Tripolis übernommen hätten, wobei sie die Einheiten der Libyschen Nationalarmee von Chalifa Haftar abgedrängt hätten.

„Unsere Heldenkräfte haben die Überreste der Einheiten vom (Marschall) Haftar aus Ain Zara und Wadi al-Rabia vertrieben und erklären ihre völlige Befreiung“, twitterte der Pressedienst der Operation „Vulkan der Wut“ („Volcano of Anger“).

#عملية_بركان_الغضب: قواتنا البطلة تطرد اخر فلول ميليشيات حفتر من منطقتي عين زارة ووادي الربيع و تُعلن تحريرهما بالكامل #العدوان_على_طرابلس#لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد #ليبيا pic.twitter.com/hauQEKzNG2 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 4, 2020

Lage in Libyen

Seit dem Sturz und der Ermordung des libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi im Jahre 2011 steckt Libyen im Kriegschaos und wird von einer Doppelherrschaft geführt. Die von der UN und EU unterstützte Regierung von Fajis al-Sarradsch in Tripolis kontrolliert den Westen des nordafrikanischen Landes und befindet sich in einer Dauerauseinandersetzung mit der Libyschen Nationalarmee von Chalifa Haftar. Diese kooperiert mit dem vom Volk gewählten Abgeordnetenrat, der im Osten Libyens das Sagen hat. Haftar versucht seit April 2019, die Macht in Tripolis zu ergreifen.