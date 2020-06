Die EU nach der Pandemie: Haben die Beziehungen zu Russland eine Chance?

Deutschland sei es gelungen, sich aus einer verwickelten Lage in der Corona-Zeit zu retten, so der Politologe. „Es hatte sich seinen Notgroschen seit zehn Jahren zurückgelegt. Jetzt ist die Not da. Nun kommt aber diese Schlüsselfrage auf: Wir sehen, dass Nordeuropa die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise aus eigener Kraft meistert, mit eigenen Kenntnissen und eigenem politischen Willen, während das beim Süden Europas nicht der Fall ist. Dieser verlangt vom Norden schon jetzt Hilfe, Solidarität und große Finanzspritzen.“

In den ersten zwei Monaten habe Deutschland die Position vertreten, dem Süden kein Geld zu geben, betont Rahr: „Inzwischen haben sich Merkel und ihre Regierung aber besonnen und behaupten, man müsse dem Süden unter die Arme greifen, weil davon, wie Europa sich nach dem Coronavirus konsolidiert, das Schicksal der europäischen Staaten abhängen wird. Wir wünschen uns ja keinen Zerfall der EU.“

Im anschwellenden Megakonflikt zwischen den USA und China müssten sich die Europäer fragen, ob sie mit den USA oder mit China gehen sollten, vermutet der Osteuropaexperte: „Sie entscheiden sich zähneknirschend (oder fügen sich einer fremden Entscheidung) zugunsten Amerikas, da die Eliten sagen, man sitze in der Zwickmühle. Dagegen werden Russland und die EAWG-Mitgliedsstaaten sicher China wählen, weil es näher liegt, weil es mehr zu bieten hat, weil es sich als Partner konstruktiver verhalten wird.“

Warum kann Deutschland die Corona-Krise bewältigen?

Weil es auf eine 30-jährige Erfahrung bei der Bewältigung von Megaherausforderungen zurückgreifen kann, antwortet Rahr: „Es hat seine Wiedervereinigung mit einigen Milliarden Euro bezahlt und hat sie faktisch mit Erfolg abgeschlossen. Dabei sind bereits 60 Prozent der Summe, die man für die deutsch-deutsche Vereinigung ausgegeben hatte, für den Wiederaufbau der DDR-Infrastruktur, für die Renten usw., in die Bekämpfung des Coronavirus investiert worden. Mal sehen, wie wir die Krise überwinden, wobei uns klar ist, dass der Komfort, mit dem wir vordem gelebt haben, sich nicht wieder einstellt. Besonders schmerzlich wird es die heranwachsende Generation treffen, wenn die Frage an der Reihe ist, wer die Schulden zurückgeben, wer alles bezahlen soll. Die Politiker meinen, dies soll leider unsere junge Generation machen.“

Der Experte fährt fort: „Russland und andere postsowjetische Republiken haben in der Vergangenheit ebenfalls enorme Herausforderungen erlebt, und zwar den mehrmaligen Zusammenbruch ihrer Wirtschaften in den 90er Jahren, die Finanzkrise, wodurch der Lebensstandard gesunken war. Aber es fanden sich Mittel und der politische Wille zur Bewältigung jener Krise, wenngleich sie auch die russische Wirtschaft und das Sozialsystem geschwächt hat. Dann kamen die Sanktionen. Und jetzt ist die Corona-Pandemie ausgebrochen, gleichzeitig mit dem Preissturz auf dem Ölmarkt. Wichtig ist, wie die Gesellschaft dieser Herausforderung begegnen wird.“

Was will Deutschland von Russland und umgekehrt?

Rahr berief sich auf die jüngsten Potsdamer Begegnungen, bei denen man meinte, man wünsche sich in Russland eine Demokratie, eine Orientierung am Westen, eine Zivilgesellschaft und demokratische Institutionen. Dann würde man mit Russland zusammenarbeiten. Folglich liege der Verzicht auf eine auf gegenseitigen Interessen basierende Partnerschaft und die Fokussierung auf der Zusammenarbeit anhand von Werten vor, schlussfolgert Rahr. Laut ihm wird das Coronavirus dies ändern: „Die Lage ist zu ernst, um an der Frage der Werte festzuhalten und die Notwendigkeit zu übersehen, im gemeinsamen Interesse zu handeln.“

Allerdings habe Russland noch nicht festgelegt, was es von Europa wolle, so der Russlandkenner: „Es versteift sich darauf, man soll seine nationalen Interessen respektieren, und die EU soll die führende Rolle auf dem europäischen Kontinent spielen.“ Alexander Dubowy, Forscher zu internationalen Beziehungen und Sicherheitspolitik mit Schwerpunkt auf Osteuropa, Russland und den GUS-Raum, stellte fest, dass Russland und die EU bis zu gemeinsamen Institutionen einen sehr langen Weg zu gehen haben: „Auch liegen gegenwärtig viele Bereiche der Zusammenarbeit danieder.“

Die Corona-Zeit als Chance nutzen

In diesem Zusammenhang ist die Äußerung von Qairat Sarybai, Botschafter von Kasachstan in Österreich, bezeichnend. Er klagte, die globale Krise infolge der Pandemie hätte nicht zu mehr Vertrauen bzw. nicht zum kollektiven Denken geführt: „Dieser ausgesprochen harte Schock hat die Weltgemeinschaft nicht zum koordinierten Handeln bewogen. Mehr noch: Wir beobachten eine Erosion des Multikulturalismus, indem man versucht, der WHO ein Bein zu stellen. Die Weltgemeinschaft hat sich ein weiteres Mal als unfähig erwiesen, selbst in dieser höchst schwierigen Zeit eine gemeinsame Sprache zu finden. Die geopolitische Kluft ist zu tief.“

Rahr stellte fest, dass Europa von Amerika nicht loskommen könne: „Selbst in Deutschland geht die Regierung so weit, dass sie die amerikanischen taktischen Atomwaffen auf ihrem Territorium nicht loswerden will. Deshalb gelingt es auch nicht, ein Europa von Lissabon bis nach Wladiwostok aufzubauen. Es kommt aber ein unerwarteter Faktor dazwischen, nämlich Amerika selbst. Es verhält sich so, dass den Europäern allmählich klar wird, dass die Amerikaner Europa als strategischen Partner nicht mehr brauchen, weil sie dem eigenen Slogan ,America first‘ folgen.“

„Sie fassen Europa lediglich als einen Absatzmarkt für ihre Waffen auf“, fügt er hinzu, „für ihr Gas und ihre Technologien. Die USA wollen Europa nur schützen – und sei es nur auf dem Papier –, wenn Europa Geld zahlt, das nach dem Coronavirus ja knapp wird. Auch erwarten die USA eine vollständige Unterwerfung unter ihre Forderungen und Interessen. Europa schluckt vorläufig diese Pille und wartet ab, dass Trump geht.“

Die EU werde sich ihrer Souveränität wohl erst bewusst, ist sich der Politologe sicher, wenn eine neue Politiker-Generation komme, die nicht mehr so ehrerbietig zu Washington aufschaue. „Vielleicht finden sich dann Kräfte, in einzelnen Ländern oder der ganzen EU, die auf der Emanzipation von Amerika beharren und ihre Einstellung zu Russland revidieren.“

Was hindert Europa und Russland an der Annäherung?

„Was hat aber nach dem Zerfall der Sowjetunion Europa und Russland an der gegenseitigen Annäherung gehindert?“, fragt Dubowy. Es sei eine Zeit gewesen, antwortet Rahr, „als wir an einem gemeinsamen Europa, an gemeinsamen Institutionen bauten und einander entgegenkamen. Die Atmosphäre war ganz anders. Putin und Schröder haben ihrerzeit zusammen quasi vorgeschlagen, eine Assoziation Russlands mit dem Westen zu stiften, natürlich unter Berücksichtigung der russischen Interessen. So hätten die EU und Russland Anfang der Nullerjahre beinahe die Schaffung von vier Räumen in Außenpolitik und Sicherheit, in Wirtschaft und Kultur sowie eines gemeinsamen Informationsraums miteinander vereinbart, sodass nur noch ein kleiner Schritt bis zu diesem gemeinsamen Ziel übrigblieb.“

Wir hätten zu dem Zeitpunkt das gemeinsame Europa noch nicht erschaffen, erinnert sich der Experte, bis dahin wäre es noch ein weiter Weg gewesen, wir hätten aber zumindest die gemeinsamen Räume zwischen Lissabon und Wladiwostok gehabt. „Das haben sich alle gewünscht. Es vollzog sich aber eine Nato-Erweiterung bis an die russischen Grenzen. 2005 wurden die amerikanischen Pläne bekannt, die Ukraine und Georgien in die Nato einzubeziehen. Wozu das? Vor 30 Jahren hatten wir ja die Pariser Charta über die neue Weltordnung unterzeichnet, durch die jene von Jalta abgelöst wurde.“

„Wir hatten bestimmt“, so Rahr weiter, „dass Europa friedlich, nach demokratischen Grundsätzen leben soll, unter gegenseitiger Beachtung der Interessen innerhalb des gemeinsamen Sicherheitssystems. Wir hatten den Warschauer Pakt aufgelöst, die Nato hatte versprochen, von einer Erweiterung abzusehen — und tat es dann trotzdem. Russland trat damals entschlossen dagegen auf, was dem Westen missfiel.“

Warum kooperieren neue EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf Russland nicht mit den alten?

Der Russlandexperte ist der Meinung, „westliche Länder wie Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien haben sich mit dem postkommunistischen Russland ausgesöhnt, das sich nicht auf die westliche Demokratie hin entwickelte und doch mit Europa etwas Gemeinsames aufbauen wollte, während neue Länder wie Polen, Baltikum, Rumäniennicht durch die EU-Tür in den Westen, sondern über die Nato einzogen. Sie brachten ihr besonderes Gedankengut mit: Wir müssen uns gegen das böse Russland wehren, gegen die russische Vergangenheit, gegen den russischen Imperialismus, Stalinismus, wir müssen Russland in die Schranken weisen usw. — womit sie das weitere Vorrücken der Nato in den Osten legitimierten. Sie sehnten sich einfach danach, dass Russland seinen Großmachtstatus verliert.“

Der alte Westen wollte mit Russland einig werden, die neuen Mitgliedsstaaten nicht, präzisiert Rahr: „Eben deshalb wurden keine neuen gemeinsamen Institutionen gegründet. Auf der anderen Seite exportierten die USA ihre eigene Geopolitik nach Europa. Und als während der Ereignisse rund um den Irak Frankreich und Deutschland zusammen mit Russland sich der amerikanischen Geopolitik im Nahost zu widersetzen begannen, erschraken die Amerikaner und meinten, Schröder und Chirac könnten angeblich Europa spalten. Dann wurden die neuen Nato-Mitgliedsstaaten für die USA die wichtigsten Verbündeten.“

Auch Deutschland, Frankreich und Österreich machten damals einen strategischen Fehler, wirft Rahr vor: „Man hätte diese neuen Nato-Mitgliedsstaaten von der Notwendigkeit einer strategischen Partnerschaft mit Russland überzeugen sollen. Indem wir nach wie vor unsere Ostpolitik betrieben, sagten diese Länder, keine separaten Verhandlungen mit Russland hinter ihrem Rücken zu wollen, und erinnerten die Deutschen an den Molotow-Ribbentrop-Pakt. Dies sorgte im Westen für Ängste und Komplexe und hatte zur Folge, dass der alte Westen, der nach strategischen Wechselbeziehungen zu Russland gestrebt hatte, auf sie verzichtete, in der Meinung, die neuen Verbündeten wären schon wichtiger. Man müsse sie verstehen, liebevoll pflegen, in das gemeinsame Europa integrieren, und der russische Faktor wäre zweitrangig. Welche strategische Partnerschaft käme da noch in Frage!“