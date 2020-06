Hochschule stellt Disziplinarverfahren gegen AfD-Abgeordneten ein

Die Technische Hochschule Köln hat ein Disziplinarverfahren gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Harald Weyel eingestellt. Ihm war vorgeworfen worden, er habe in Lehrveranstaltungen in den Jahren 2014, 2016 und 2017 europafeindliche Positionen vertreten, meldet die Deutsche Presse-Agentur am Freitag.