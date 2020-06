USA legen Deutschland und Russland neues Waffenembargo-Projekt gegen den Iran vor

Die Vereinigten Staaten haben Russland, Deutschland, Frankreich, Estland und Großbritannien ein Resolutionsprojekt des UN-Sicherheitsrates über die Fristverlängerung des Waffenembargos gegen den Iran geschickt. Dies teilte die UN-Botschafterin der USA, Kelly Craft, am Freitag mit.

„Wir teilten das Resolutionsprojekt mit Großbritannien, Frankreich, Deutschland und, soweit ich mich erinnere, mit Estland und Russland. Also sehr bald werden wir es mit allen 15 Sicherheitsratsmitgliedern teilen“, sagte Craft hinzu.

Sie stellt sich die rhetorische Frage, ob die Sicherheitsratsmitglieder wollen, dass die Länder nach dem Ablauf der Embargolaufzeit am 18. Oktober dem Iran Waffen verkaufen: „Wollen wir, dass Russland Waffen an den Iran verkauft? Wollen wir, dass China verkauft? Wollen wir, dass jemand an den Iran Waffen liefert oder verkauft?“.

„Ich betone, dass Russland und China sich dem globalen Konsens in Bezug auf das Verhalten dem Iran gegenüber anschließen sollten“, so Craft.

Zuvor hatte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja erklärt, er sehe keine Gründe, warum ein Waffenembargo gegen den Iran verhängt werden sollte. Es laufe am 18. Oktober ab, das sei eine vorläufige Maßnahme gewesen.

Waffenembargo gegen den Iran

Der Iran und die internationale Sechsergruppe hatten im Juli 2015 nach monatelangen Verhandlungen eine historische Einigung im Streit um das iranische Atomprogramm erzielt. Der Iran verpflichtete sich, sein Atomprogramm herunterzufahren, im Gegenzug sollten die Wirtschaftssanktionen der Uno, der USA und der EU aufgehoben werden. Darüber hinaus sollte das Waffenembargo binnen fünf Jahren wegfallen. Bis dahin sind Waffenlieferungen nur mit Zustimmung des UN-Sicherheitsrats erlaubt. Im Mai 2018 stiegen die USA einseitig aus dem Deal aus und verhängten schärfere Sanktionen gegen Teheran.

