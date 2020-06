„Führungsaufgabe vernachlässigt“: CDU-Außenpolitiker kritisiert USA wegen Truppenabzugsplänen

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, hat am Samstag gegenüber der DPA angebliche Pläne der US-Regierung, 9500 ihrer 34.500 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, mit deutlichen Worten kritisiert.

Aus Wadephuls Sicht hätten die Nato-Partner bei der Entscheidung der Administration des US-Präsidenten Donald Trump auch das Sagen gehabt.

„Die Pläne zeigen erneut, dass die Trump-Administration eine elementare Führungsaufgabe vernachlässigt: die Einbindung der Bündnispartner in Entscheidungsprozesse“, zitiert die DPA Wadephul.

„Das sollte in Washington mehr beachtet werden“, so der CDU-Politiker.

Alle Nato-Partner profitierten vom Zusammenhalt des Bündnisses, nur Russland und China vom Zwist.

Washingtons Entscheidung sei ein „weiterer Weckruf“ an die Europäer, sich sicherheitspolitisch selbst besser aufzustellen.

Berichte über US-Truppenabzug

Donald Trump hatte zuvor nach Informationen aus seiner Regierung angeordnet, dass 9500 US-Militärs bis September abgezogen würden. Ein Teil von ihnen werde nach Polen und in andere Staaten von Verbündeten verlegt, ein anderer Teil kehre in die USA zurück, hatte ein Regierungsmitarbeiter gesagt.

Der polnische Premier Mateusz Morawiecki brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die USA wenigstens einen Teil ihrer Truppen von Deutschland nach Polen verlegen würden.

Lawrow: Moskau hegt keine Angriffspläne, und die Nato weiß das

Behauptungen über eine „russische Bedrohung“ sind hin und wieder aus dem Munde von Politikern im Westen, vor allem in den Baltischen Ländern und in Polen, zu hören.

Russland betonte indes wiederholt, dass es nie ein Nato-Land angreifen werde. Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow weiß die Nato nur zu gut, dass Moskau keine Angriffspläne hege. Die Nato nutze nur einen Anlass für die Stationierung von möglichst mehr Kampftechnik und Truppen in der Nähe der russischen Grenzen. Moskau habe mehrmals Besorgnis über die Aufstockung der Kräfte der Allianz in Europa geäußert, so Lawrow.

mo/mt/dpa