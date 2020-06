Britischer Politiker wirft Berlin Verrat Europas vor und ruft zu Beendigung von Nord Stream 2 auf

Das Mitglied des britischen Parlaments Daniel Kawczynski hat Deutschland wegen der Zusammenarbeit mit Russland in Bezug auf das Projekt Nord Stream 2 vorgeworfen, Europa zu verraten. Dies erklärte der Politiker in einem Gespräch mit der Zeitung „Daily Express“.

Hintergrund sei „ein kontroverser Energie-Deal“ von Berlin mit Moskau. Dabei laufe die Brexit-Übergangsperiode in sechs Monaten aus und es gebe keine Anzeichen für einen Durchbruch in den Verhandlungen über ein umfangreiches Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU, so das Blatt.

Kawczynski rief laut der Zeitung den britischen Premier, Boris Johnson, dazu auf, dem Druck von jenen Politikern nicht nachzugeben, die sowohl aus Gründen der nationalen Sicherheit, als auch aus wirtschaftlichen Motiven für eine Verlängerung der Vertragsfrist plädieren.

Solche Erklärungen machte er demnach, als eine Gruppe von US-Senatoren den Gesetzentwurf über die Ausweitung von Sanktionen gegen Nord Stream 2 erwog.

Laut Kawczynskis Aussagen hatte er bereits zuvor mit Premier Johnson Einschränkungsmaßnahmen gegen das russische Projekt besprochen und früher in diesem Jahr die britische Regierung zu Handlungen aufgerufen. Allerdings hätten die Minister ihn darüber informiert, dass einseitige Sanktionen in der Übergangsperiode nicht möglich seien und Großbritannien sich an das Sanktionsregime von Brüssel halten müsse.

„Wir müssen für unsere Nato-Verbündeten und besonders für jene, die in Osteuropa an vorderster Front stehen, die Kontrolle über unsere Außenpolitik zurücknehmen, das amerikanische Sanktionsregime verstärken und dafür sorgen, dass Nord Stream 2 nie abgeschlossen wird“, so Kawczynski. Davon hänge das Schicksal vieler Länder ab.

„Jetzt, wo wir endlich die EU verlassen haben, ist für Großbritannien die Zeit gekommen, dieses Projekt ein für alle Mal zu beenden.“

Ferner sagte er: „Es ist schwer, das Ausmaß des Verrates, den diese Pipeline darstellt, zu überschätzen. Deutschland ist ein Nato-Mitglied, das sich (auf dem Papier) festgelegt hat, den Kontinent vor einer möglichen Einmischung und einem Einfluss Russlands zu schützen.“

Laut dem Politiker ist Deutschland als eines der wichtigen EU-Mitglieder zunehmend russischem Einfluss ausgesetzt, wobei es „seine Industriemacht“ an das russische Energienetz binde.

US-Gesetzentwurf über Nord Stream 2

Am Donnerstag legten die US-Senatoren Ted Cruz (Republikaner) und Jeanne Shaheen (Demokraten) in Washington einen Gesetzentwurf vor, der das Projekt mit der Androhung von Sanktionen gegen alle Firmen verhindern soll, die an der Verlegung von Pipeline-Rohren durch die Ostsee beteiligt sind. Dies soll auch Unternehmen treffen, die Dienstleistungen verrichten oder Nord Stream 2 versichern oder rückversichern. Vermögenswerte in den USA von Beteiligten könnten eingefroren werden.

Auch US-Präsident Donald Trump hat das Projekt wiederholt kritisiert, das mehr russisches Gas nach Europa bringen soll. Im Dezember 2019 verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen die Gasleitung und forderten von den beteiligten Unternehmen, den Bau umgehend einzustellen.

Moskau nimmt Stellung

Russlands Präsident Wladimir Putin stellte zuvor fest, dass Moskau ohne Heranziehung ausländischer Partner das Projekt umsetzen könne. Ihm zufolge wird Nord Stream 2 vor Ende dieses Jahres oder im ersten Quartal 2021 in Betrieb genommen. Gazprom-Chef Alexej Miller gab seinerseits an, dass das Unternehmen über alle Mittel verfüge, um den Bau selbst abzuschließen, dies werde jedoch mehr Zeit brauchen.

Gaspipeline Nord Stream 2

Nord Stream 2 sieht den Bau von zwei Strängen einer Gaspipeline von der russischen Küste nach Deutschland am Boden der Ostsee vor. Eine Reihe von Staaten, insbesondere die Ukraine, Litauen, Lettland, Polen und die USA, lehnten das Projekt ab. Kiew befürchtete, Einnahmen aus dem Transit von russischem Gas zu verlieren, und Washington ist daran interessiert, sein eigenes Flüssiggas auf dem europäischen Markt zu fördern.

Hinter dem Pipeline-Projekt steht der russische Staatskonzern Gazprom, der die Hälfte der geplanten Gesamtkosten von 9,5 Milliarden Euro stemmen soll. Die andere Hälfte finanzieren fünf europäische Energieunternehmen: Wintershall Dea, OMV sowie Uniper, Royal Dutch Shell und Engie.

ak/ae