Ein ukrainischer Abgeordneter hat der Regierung in Kiew vorgeworfen, die Wahrheit über die Tätigkeit von US-amerikanischen militärischen Biolaboren auf dem Territorium der Ukraine zu verheimlichen.

Renat Kuzmin, Abeordneter der Obersten Rada von der Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“, habe eigenen Angaben zufolge den Präsidenten Wladimir Selenski diesbezüglich befragt. Dieser habe Kuzmin an den Premierminister weitergeleitet, der ihn zum Gesundheitsministerium schickte, schrieb der Abgeordnete via Facebook.

Das Gesundheitsministerium habe sich auf die Frage mit zwei sich gegenseitig ausschließenden Antworten geäußert.

„In einer von ihnen behauptet der Minister, dass ‚es in der Ukraine keine amerikanischen biologischen Labore gibt‘, und in der anderen, dass ‚amerikanische Laboratorien keine wirtschaftlichen Aktivitäten in der Ukraine ausüben‘. Interessant, nicht wahr?“, schrieb Kuzmin.

Die US-Botschaft hat Ende April auf eine entsprechende Anfrage von Kuzmin angegeben, dass das Pentagon gemeinsam mit der ukrainischen Regierung „an der friedlichen Erforschung von gefährlichen Viren arbeitet“.

„Merken Sie den Unterschied: ‚fehlen‘ und ‚arbeiten gemeinsam‘?“, so Kuzmin weiter. Er sei überzeugt davon, dasseine Aufklärungstätigkeit in der Ukraine ausüben, an der Herstellung bakteriologischer Waffen arbeiten und einige bösartige Viren antesten.

Wie Kuzmin weiter sagte, wollten er und seine Kollegen weitere Anfragen über die Tätigkeit von US-Biologen in der Ukraine zusammenfassen.

Vorigen Monat hat er gemeinsam mit dem Vorsitzenden des politischen Rates der Partei, Viktor Medwedtschuk, eine Beschwerde bei den Vereinten Nationen über den „illegalen Betrieb amerikanischer bakteriologischer Labore“ eingereicht.

Die Sicherheitsdienste der Ukraine beteuern, dass es keine Objekte dieser Art in der Ukraine gibt, und warfen die Verbreitung von Fake-Informationen vor.

