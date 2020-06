„Angriff” auf Sibirien? Russischer Politiker reagiert auf Aussagen ukrainischer Beratungsfirma

Das ukrainische Beratungsunternehmen Defense Express hatte in einem Kommentar zum jüngsten Flug strategischer US-Bomber B-52H Stratofortress in der Nähe der russischen Grenze in der Arktis gemutmaßt, dass die Bomber in der Lage wären, die wichtigsten strategischen Objekte Russlands in der Arktis und in Sibirien mit eigenen Raketen anzugreifen, ohne in die Reichweite der Raketenabwehrsysteme S-400 zu kommen.

In einem Gespräch mit dem Radiosender „Goworit Moskwa“ bezeichnete Klinzewitsch diese Äußerungen als „Wunschdenken der Defense-Express-Leitung“.

Er räumte ein, dass die USA mit ihren Raketen zwar „jeden Punkt der Erde“ angreifen könnten.

„Aber ob sie (die Raketen – Red.) es bis zu ihrem Ziel schaffen würden, ob wir es zulassen würden“, fragte der Politiker.

Mit Blick auf die militärische Parität zwischen beiden Staaten sagte Klinzewitsch, dass sowohl Russland als auch den USA klar sei, dass „aggressive Schritte kontraproduktiv“ seien.

leo/ae