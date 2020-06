US-Truppenabzug aus Deutschland? Nato-Generalsekretär meldet sich zu Wort

Er könne von Medien geleakte Informationen oder Spekulationen niemals kommentieren, sagte der Norweger am Montag bei einer Online-Debatte der Denkfabriken Atlantic Council und German Marshall Fund of the United States (GMF). Er könne nur sagen, dass man mit den USA und allen anderen Alliierten ständig über die Militärpräsenz in Europa berate.

Stoltenberg verwies zudem darauf, dass die USA ihre Präsenz auf dem Kontinent zuletzt sogar wieder ausgebaut hätten. So gebe es mehr rotierende Truppen in den baltischen Staaten und in Rumänien sowie mehr US-Präsenz auf der spanischen Marinebasis Rota und in Norwegen. Zudem hätten die USA unter anderem die Führung der Nato-Kampftruppe in Polen übernommen. „Europäische Alliierte und die Vereinigten Staaten (...) machen derzeit mehr zusammen als in vielen Jahren davor“, sagte Stoltenberg.

Gerüchte über Truppenabzug

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Präsident Donald Trump einen drastischen Abbau der US-Truppen in Deutschland plane. So soll Trump das Pentagon angewiesen haben, die Präsenz in Deutschland von derzeit 34.500 Soldaten um 9500 zu reduzieren. Außerdem soll den Angaben zufolge eine Obergrenze von 25. 000 US-Soldaten eingeführt werden, die gleichzeitig in Deutschland anwesend sein könnten.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Montag, es würde noch keine offizielle Bestätigung der US-Regierung zu einem angeblichen Truppenabzug aus Deutschland vorliegen. Sie kenne bisher nur die Informationen aus der Presse.

mka/gs/dpa