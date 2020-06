Ausschreitungen in USA: Erdogan beschuldigt PKK und syrische Kurden-Milizen

Die Organisatoren der Ausschreitungen in den USA können laut dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan mit der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und den Selbstverteidigungskräften der syrischen Kurden (YPG) in Verbindung stehen. Diese Annahme hat Erdogan am Montag in einem Telefongespräch mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump geäußert.