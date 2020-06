Nordkorea: Kim zeigt sich öffentlich in ungewöhnlicher Aufmachung – Foto und Video

„Statt des üblichen schwarzen oder grauen Anzugs hatte Kim in einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei Koreas eine weiße Jacke an“, heißt es in dem Beitrag.

Dem Blatt zufolge saßen die anderen Mitglieder des Politbüros ungeachtet der Gefahr, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren, ziemlich eng an einander.

Kim in bestem Gesundheitszustand

In letzter Zeit war Kim wochenlang nicht in der Öffentlichkeit erschienen. Am 24. Mai erschien er nach einer dreiwöchigen Abwesenheit in einer Sitzung des Politbüros seiner Partei. Mitte April blieb der Machthaber dem Geburtstag seines Großvaters Kim Il-sung, dem Begründer des Koreanischen Demokratischen Volksrepublik, fern.

Sofort verbreiteten sich Gerüchte über eine schwere Krankheit oder gar über den Tod des Machthabers. Aber am 2. Mai wurde Kim bei der Eröffnung einer neuen Düngerfabrik gefilmt.

