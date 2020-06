Nordkorea will Kommunikationsverbindungen zu Südkorea kappen

„Nordkorea hat heute Morgen unsere Anrufe über die Militärkommunikationslinien nicht beantwortet“, so ein Sprecher. Die Anrufe via Marinelinien blieben demnach ebenfalls unbeantwortet.

Es sei „(...) der erste entschlossene Schritt, jeden Kontakt mit Südkorea komplett herunterzufahren und sich von unnötigen Dingen zu trennen.“

Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldet ihrerseits, Pjöngjang habe die Ergreifung von Maßnahmen verkündet, um alle Kommunikationskanäle zwischen dem Norden und dem Süden zu kappen.

Demnach unterstrichen Kim Yo-jong (auch Kim Yo Jong), die Schwester des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un, und Kim Yong-chol, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, bei einer Sitzung am 8. Juni, dass die Angelegenheiten mit Südkorea konsequent in Angelegenheiten mit einem Feind umgestellt werden müssten.

Interkoreanisches Verbindungsbüro

Am Montag hatte Yonhap gemeldet, dass Nordkorea erstmals seit der Eröffnung eines gemeinsamen zivilen Verbindungsbüros im Jahr 2018 einen Telefonanruf Südkoreas nicht entgegengenommen hätte. Später hieß es vonseiten südkoreanischer Militärs, dass sie am Nachmittag per Telefon Nordkorea erreicht hätten. Dabei ließ Pjöngjang den früheren Zwischenfall unerwähnt.

Seit seiner Eröffnung im September 2018 setzen sich die beiden Koreas über das interkoreanische Verbindungsbüro zwei Mal täglich in Verbindung.

Die Streitkräfte beider Koreas hatten über die militärischen Kommunikationsleitungen täglich um 9:00 und 16:00 Uhr Telefonate geführt.

Luftballons mit Aufklärungsmaterialien

Am vergangenen Donnerstag hatte Pjöngjang gedroht, Kontakte, darunter auch über das Verbindungsbüro, abzubrechen, sollte Seoul nicht davon absehen, Luftballons mit Aufklärungsmaterialien über die Grenze ins Nachbarland zu schicken.

ak/ae