Brief ans Weiße Haus: Republikaner rufen dazu auf, US-Truppen in Deutschland nicht zu reduzieren

Mehr als 20 Republikaner des Repräsentantenhauses haben in einem Brief an das Weiße Haus dazu aufgerufen, die Zahl der US-Truppen in Deutschland nicht zu reduzieren. Dies berichtet die Zeitung „Wall Street Journal“.

„Wir sind der Meinung, dass solche Schritte der nationalen Sicherheit der USA einen wesentlichen Schaden zufügen sowie die Position Russland zu unserem Nachteil verstärken würden“, verlautet es aus dem Schreiben.

„Wir fordern Sie dringend auf, solche Vorschläge abzulehnen.“

US-Truppenpräsenz in Deutschland reduzieren

Im Brief plädieren 22 Republikaner dafür, dass die Nato-Verbündeten der USA einen größeren Beitrag leisten sollten. Allerdings hätte die Stationierung der amerikanischen Truppen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg dabei geholfen, einen Konflikt in Zeiten zu verhindern, als sich „die Bedrohung seitens Russlands nicht verringert“ hätte.

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Präsident Donald Trump einen drastischen Abbau der US-Truppen in Deutschland plane. Trump soll das Pentagon angewiesen haben, die Präsenz in Deutschland von derzeit 34.500 Soldaten um 9500 zu reduzieren. Außerdem soll den Angaben zufolge eine Obergrenze von 25.000 US-Soldaten eingeführt werden, die gleichzeitig in Deutschland präsent sein könnten.

ak/ae