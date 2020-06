Mord an Ministerpräsident Olof Palme 1986: Schwedische Ermittler nennen mutmaßlichen Täter

Mehr als 34 Jahre nach dem Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme haben die Ermittler nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Täter. Staatsanwalt Krister Petersson gab am Mittwoch den Namen des angeblichen Mörders bekannt.

Staatsanwalt Krister Petersson verriet am Mittwoch im Rahmen einer Online-Pressekonferenz, dass die Ermittler den mutmaßlichen Täter ausgemacht hätten. Weil der Mann bereits vor Jahren verstorben sei, könne keine Anklage gegen ihn erhoben werden. Deshalb würden die Palme-Ermittlungen eingestellt.

Bei dem mutmaßlichen Täter handle es sich um den Designer Stig Engström.

Mord an Palme

Der in den Medien als „“ bekannte und wichtige Zeuge Stig Engström stellte bereits seit langem eine heiße Spur in dem Fall dar. Er soll sich laut Augenzeugen am Mordabend in der Nähe des Tatorts befunden, Zugang zu Schusswaffen gehabt und die Politik von Palme gehasst haben. Im Jahr 2000 war er gestorben.

Olof Palme war am Abend des 28. Februars 1986 kurz vor Mitternacht gemeinsam mit seiner Frau auf dem Rückweg aus einem Stockholmer Kino gewesen, als ihn ein Mann auf offener Straße von hinten erschoss.

Der Sozialdemokrat war zu diesem Zeitpunkt seit circa dreieinhalb Jahren wieder Ministerpräsident gewesen, nachdem er dieses Amt bereits von 1969 bis 1976 innegehabt hatte. Seine Frau Lisbet erlitt einen Streifschuss und überlebte die Tat.

ak/ae/sna