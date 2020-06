Duda oder schwere Krise: Kaczynski wirbt für „einzig richtigen“ Präsidenten

Der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei „PiS“ (dt. Recht und Gerechtigkeit) Jaroslaw Kaczynski hat sein Land vor einer schweren Krise gewarnt. In einem Brief an die eigenen Parteimitglieder machte er das Wohlergehen Polens von einer Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Andrzej Duda abhängig.