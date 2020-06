Amazon verbietet US-Polizei Nutzung seiner Gesichtserkennungs-Technologie

Vor dem Hintergrund der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA hat Amazon die Belieferung der Polizei mit seiner Gesichtserkennungs-Software für ein Jahr gestoppt. Der Konzern hoffe, dass der US-Kongress sich in dieser Zeit auf einen regulierenden Rechtsrahmen für die Technologie einigen werde, teilte Amazon am Donnerstag mit.