In einer zuvor am Mittwoch veröffentlichten Erklärung kündigte die Europäische Union eine Intensivierung des Kampfes gegen Fehlinformationen an, die vor allem mit der Coronavirus-Pandemie zusammenhängen, und beschuldigte Russland und China erneut, an der absichtlichen Verbreitung falscher Informationen beteiligt zu sein.

„In diesem 16-seitigen Bericht vermeidet die EU an vielen Stellen eindeutig Fakten, erwähnt jedoch ausdrücklich China. Derartige Anschuldigungen Chinas, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, sind an sich Fehlinformationen. Sie fügen zudem der Glaubwürdigkeit und der Autorität dieses Berichts Schaden zu“, erklärte Hua Chunying bei einem Briefing.

Sie fügte hinzu, dass es für alle Menschen ohne Vorurteile völlig offensichtlich sei, wer am meistenerfinde und verbreite. „Ob es innerhalb der EU diejenigen gibt, die falsche Informationen verbreiten, weiß die EU selbst ganz genau“, betonte Hua Chunying.

Der auswärtige Dienst der EU veröffentlicht regelmäßig Berichte, die auf Medienmaterialien aus verschiedenen Ländern, vor allem Russland und China, verweisen, die nach Ansicht der EU-Beamten absichtliche Fehlinformationen darstellen.

Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow bereits erklärt hatte, hat die Europäische Union keine einzige Tatsache über angebliche Fehlinformationen Russlands in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie vorgelegt. Nach Worten des Ministers sei Russland daran gewöhnt, dass westliche Kollegen immer häufiger versuchen, Motive zu finden, die sie zu Fiktionen über die russische oder eine andere Bedrohung vereinen.

