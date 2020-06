USA: Nancy Pelosi will Konföderierten-Statuen vom Kapitol entfernen

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses des US-Kongresses, Nansy Pelosi, hat in einem Brief an den Vereinten Bibliothekenausschuss dazu aufgerufen, elf Denkmäler für Konföderierte (Vertreter der Sklavenhalterstaaten im Bürgerkrieg von 1861–1865 - Anm. d. Red.) im Kapitolgebäude zu demontieren. Dies teilte ABC News am Donnerstag mit.