Bei Truppenabzug sollten die USA ihre „nichtstrategischen Kernwaffen mitnehmen“ – Moskau

Falls Washington den deutschen Boden tatsächlich von den Einheiten und Streitkräften der USA „befreien“ wolle, müsse man den Worten der Sprecherin zufolge auch „die in Deutschland stationierten amerikanischen nichtstrategischen Kernwaffen mitnehmen“.

„Vor allem, da die Amerikaner fortfahren, praktische Methoden ihrer Beherrschung im Laufe der gemeinsamen nuklearen Missionen mit dem Einsatz von nichtnuklearen Nato-Partnern durchzuarbeiten, und dies verstößt offensichtlich gegen die grundlegenden Prinzipien des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen“, fügte Sacharowa hinzu.

Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland

Trump hat nach Medienangaben einen drastischen Abbau der US-Truppen in der Bundesrepublik vor. So hatte das „Wall Street Journal” unter Verweis auf ungenannte US-Regierungsvertreter mitgeteilt, der US-Präsident habe das Pentagon angewiesen, die Präsenz in Deutschland von derzeit 34.500 Soldaten um 9500 zu reduzieren. Zudem solle eine Obergrenze von 25.000 US-Soldaten eingeführt werden, die gleichzeitig in Deutschland anwesend sein könnten.

