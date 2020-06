US-Militär will Präsenz im Irak weiter reduzieren

Die USA haben im Zuge des am Donnerstag eingeleiteten Strategischen Dialogs mit dem Irak bestätigt, dass ihre Präsenz in diesem Land weiter eingeschränkt und der Status der verbleibenden Truppen weiter besprochen werde. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der beiden Länder hervor, die vom US-Außenministerium veröffentlicht wurde.

„Die Seiten haben anerkannt, dass die USA angesichts bedeutender Fortschritte bei der Bannung der Bedrohung durch den IS* in den kommenden Monaten ihre Truppenstärke im Irak weiter reduzieren und mit der Regierung des Iraks den Status der verbleibenden Kräfte besprechen werden“, heißt es in der Erklärung.

Und: „Die Vereinigten Staaten haben erneut versichert, dass sie nicht um ständige Stützpunkte oder eine ständige Präsenz im Irak bemüht sind und nicht darum bitten.“

Der Dialog zwischen den beiden Ländern war abgebrochen, nachdem das irakische Parlament am 5. Januar mit einer Stimmenmehrheit für den Abzug der ausländischen Truppen vom Territorium des Landes votiert und für eine Revision des Formats der Zusammenarbeit mit der US-geführten internationalen Anti-Terror-Koalition plädiert hatte.

Damit reagierte der Irak auf die US-Operation im Raum des internationalen Flughafens von Bagdad, bei der in der Nacht zum 3. Januar der Befehlshaber der Al-Kuds-Brigaden, einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, General Qassem Soleimani, und der Vizechef der irakischen schiitischen Volkswehr, Abu Mahdi al-Muhandis, getötet wurden.

Die beiden werden in Washington als Teilnehmer an dem Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad am 31. Dezember 2019 betrachtet. Der Iran führte als Antwortmaßnahme Schläge gegen die US-Stützpunkte im Irak.

Nach diesen Ereignissen hat die US-geführte internationale Koalition dem irakischen Militär etliche Objekte übergeben, in denen bis dahin US-Truppen stationiert waren, darunter mehrere Luftwaffenstützpunkte und das Hauptquartier der Militärberater der Koalition.

*IS (Islamischer Staat) - Terrorvereinigung, in Russland gesetzlich verboten

ls/sb