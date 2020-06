Türkei beginnt neuen Einsatz gegen Kurden im Nordirak

Die Operation „Claw-Eagle“ (dt: „Adlerkralle“) hat begonnen“, heißt es in einer Twitter-Mitteilung des türkischen Verteidigungsministeriums.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı.

Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020

„Unsere Flugzeuge“ zerstören demnach Höhlen, in denen Terroristen Unterschlupf gesucht haben.

Der Einsatz zielt laut der Nachrichtenagentur Anadolu auf terroristische Stellungen im Norden des Irak in den Regionen Sindschar (auch Sinjar, Singar oder Shingal), Kandil (Qandil), Karacak, Zap, Avasin-Basyan und Hakurk ab.

Die Nachrichtenagentur verweist unter anderem darauf, dass die Operation nach einem Kurden-Angriff auf ein Polizeirevier und auf Gebiete, wo türkische Sicherheitskräfte stationiert sind, begonnen hätte.

Laut dem türkischen Verteidigungsministerium wird die Operation „Pence-Kartal“ (türkische Originalbezeichnung) gemäß dem Recht der Türkei zur Selbstverteidigung durchgeführt.

Türkische Offensive in Nordsyrien

Am 9. Oktober hatte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, den Beginn der Operation „Friedensquelle“ in Nordsyrien angekündigt, die sich gegen die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte und verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie die IS-Terrormiliz richten soll. Am Mittwoch verübte die türkische Luftwaffe Schläge gegen Ras al-Ain sowie andere syrische Städte. Später wurde auch von dem Beginn einer Bodenoperation gesprochen.

Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation. Die Luftwaffe der Türkei fliegt regelmäßig Angriffe gegen Stellungen der PKK, die in der Grenzregion im Nordirak ihr Hauptquartier hat.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

