Russischer Vize-Minister: „USA griffen die Hauptstützen europäischer Sicherheit an“

„Jeder Beobachter mit unvoreingenommenem Blick wird zu dem Schluss gelangen, dass Frankreichs engster Verbündeter, die Vereinigten Staaten, alle Hauptstützen der militärischen Sicherheit in Europa angegriffen haben“, sagte Gruschko am Montag in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Föderationsrates (russisches Parlamentsoberhaus) in Moskau.

Zuerst habe Washington seinen „Verbündeten faktisch verboten, das Anpassungsübereinkommen zum KSE-Vertrag (über konventionelle Streitkräfte in Europa – Anm. d. Red.) zu ratifizieren“, erinnerte Gruschko. Wenn man sich die jüngsten Handlungen der Nato ansähe, werde klar, warum die USA dies getan hatten.

Dem sei der Austritt der USA aus dem INF-Vertrag (Vertrag über die Vernichtung von Raketen mit kürzerer und mittlerer Reichweite) gefolgt. Und am Ende „versetzten die Vereinigten Staaten dem Open-Skies-Vertrag einen Schlag“, so Gruschko. Daraus sei ersichtlich, „wer wie zur Stärkung der europäischen Sicherheit beiträgt“.

Die USA hatten im August vergangenen Jahres den INF-Vertrag ausgesetzt. Kurz danach zog Russland nach. Im Mai dieses Jahres kündigte US-Präsident Donald Trump einen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem „Open Skies“-Vertrag von 1992 an, der Russland und den Nato-Staaten gegenseitige Beobachtungsflüge über dem Territorium erlaubt, um Truppen- und Waffenstationierungen zu überwachen und so zur Kriegsvermeidung beizutragen.

Als Grund nannte Trump eine Verletzung des Vertrages durch Russland. Dabei schloss der US-Präsident Verhandlungen zu einem neuen Abkommen nicht aus. Russland wies den Vorwurf der Vertragsverletzung zurück. Aus Moskau hieß es, man sei zu Verhandlungen bereit, werde jedoch keine Ultimaten dulden.

