Vorstoß nach Pristina 1999: Putin erklärt die Entscheidung von damals

Im Jahr 1999 drangen russische Fallschirmjäger in geheimer Mission in den kosovarischen Flughafen Slatina ein und nahmen ihn unter ihre Kontrolle. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte damals diese Operation nach eigenen Worten gebilligt.

„Wie wurde diese Entscheidung getroffen? Ich kann es Ihnen sagen. Ich war damals der Sekretär des Sicherheitsrates, und der Chef des Generalstabs, General (Anatoli – Anm.d.Red.) Kwaschnin, kam zu mir. Er erzählte mir von dieser Idee – diesen Flughafen unter Kontrolle zu nehmen“, sagte Putin in einem Interview in der Sendung „Moskau.Kreml.Putin“ beim TV-Sender „Rossija 1“.

Dem russischen Präsidenten zufolge hatte Kwasсhnin einen Beweisgrund für seine Entscheidung. Auf Putins Frage nach den Motiven antwortete er, dass, „wenn wir irgendwann von dort aus abziehen werden, wird etwas geben, mit dem wir verhandeln können“.

Den Mut, diese Idee mit hochrangigen Beamten, auch im Verteidigungsministerium, abzustimmen, habe Kwaschnin jedoch nicht aufgebracht. Er habe aber Putin nach dessen Meinung gefragt.

„Und ich sagte zu ihm: ‚Wenn Sie es für angemessen halten, dann tun Sie es’“, so der russische Staatschef weiter.

Auf die Frage, ob Russland das nächste Ziel geworden wäre, hätte es nicht den festen Willen gezeigt, seine Interessen auch außerhalb des Landes zu verteidigen, antwortete Putin: „Es gibt keinen Konjunktiv in der Politik. Das ist nicht geschehen – und Gott sei Dank“.

Vorstoß nach Pristina

In der Nacht zum 12. Juni 1999 unternahmen russische Friedenstruppen einen Vorstoß nach Pristina.

In Bosnien und Herzegowina, nahe der Stadt Ugljevik, war seit 1995 eine russische Fallschirmjäger-Brigade stationiert. Nach dem Bosnienkrieg überwachte diese Einheit im Rahmen der Nato-Friedensmission den Waffenstillstand zwischen den Serben, Kroaten und den bosnischen Muslimen.

Es wurde damals beschlossen, diese Fallschirmjäger bei einer geheimen Operation einzusetzen. Doch die Friedenstruppen wurden von einem US-General kommandiert, der die Russen kaum zu einem Sondereinsatz ins benachbarte Serbien lassen würde. Nach weiteren Konsultationen beschloss Moskau, ein zusammengesetztes Bataillon geheim vorzubereiten – ohne jegliche Abstimmung mit der Nato.

In der Nacht zum 12. Juni sollte ein Bataillon aus 200 Soldaten einen 600 Kilometer weiten Vorstoß nach Slatina blitzschnell vornehmen und den Einzug von britischen Einheiten in den Norden des Kosovo verhindern. Die Urheber des Planes wussten, dass dies eine Gegenreaktion der Nato auslösen konnte. Nicht ausgeschlossen war auch ein direkter Zusammenstoß, der Russland und den Westen an den Rand eines Krieges bringen konnte.

