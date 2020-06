Nach 20 Jahren: USA erlauben wieder Hinrichtungen auf Bundesebene

Seit 2003 wurden in den USA keine Häftlinge mehr auf Bundesebene hingerichtet, nur in einzelnen US-Staaten nach dortigem Recht. Doch im Juli vorigen Jahres kündigte das Justizministerium an, dieses Verfahren wiederaufnehmen zu wollen.

Justizminister William Barr hat die Gefängnisbehörde angewiesen, Termine für die Exekutionen von vier Häftlingen auszuwählen, die wegen Mordes und Kindervergewaltigungen verurteilt wurden.

„Vier Mörder, deren Hinrichtungstermin heute festgesetzt wurde, haben eine vollständige und gerechte Gerichtsuntersuchung im Einklang mit der Verfassung und den Gesetzen durchlaufen“, zitiert das Justizministerium Barr.

Drei der Häftlinge sollen Mitte Juni sterben, der vierte Ende August.

Früheren Angaben zufolge soll für die Hinrichtung ein Medikament genutzt werden, das in drei Bundesstaaten (Georgia, Missouri, Texas) bereits eingesetzt wird. Eine Verabreichung in großen Mengen führt zum Tod durch Atmungsstopp.

Die Anwendung des Präparats wurde unter anderem vom Obersten Gerichtshof der USA genehmigt. Seine Wirkung stimme mit der achten Änderung der Verfassung des Landes überein, die die Anwendung übermäßiger Strafen, einschließlich bei der Todesstrafe, verbietet.

om/ae