„Nicht zur Verteidigung Deutschlands“: Berlin antwortet auf Trumps Vorwürfe

Die deutsche Botschafterin in den USA Emily Haber hat nach Kritik des US-Präsidenten Donald Trump an Deutschland gesagt, dass US-Truppen in Deutschland seien, um die transatlantische Sicherheit zu verteidigen, nicht Deutschland.

Damit reagierte Haber auf die Vorwürfe Trumps, Deutschland zahle Russland Milliarden Dollar für die Energie und die USA sollten Deutschland vor Russland verteidigen. Außerdem bestätigte Trump seine Pläne zum Truppen-Abzug aus Deutschland. Grund seien angeblich mangelhafte Zahlungen Berlins in die Nato-Kasse.

Die US-Soldaten seien in Deutschland, um die transatlantische Sicherheit zu verteidigen - und nicht Deutschland. Es gehe aber auch um amerikanische Sicherheit, sagte Haber.

US-Soldaten seien außerdem in Europa präsent, um die US-Macht in Afrika und Asien zu stärken. Die Zusammenarbeit in militärischen und in Sicherheitsfragen sei immer sehr eng gewesen und werde es auch bleiben, sagte Haber weiter.

Hintergrund

Am Montag hatte Trump seine Pläne betätigt, das US-Kontingent um 9500 auf 25.000 Soldaten zu senken.

Warum zahle Deutschland Russland Milliarden von Dollar für Energie und die USA sollen dann Deutschland vor Russland schützen, empörte sich Trump. Das funktioniere, sagte Trump.

Die Bundesregierung schulde der Nato „Milliarden von Dollar“. Solange Deutschland seinen Verpflichtungen nicht nachkomme, werde das Kontingent reduziert, hieß es.

om/ae