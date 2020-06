Gorbatschow-Stiftung: Corona-Impfstoff muss für alle zugänglich sein

In der Coronavirus-Pandemie wirbt die Gorbatschow-Stiftung für die gleiche Sicherheit für alle. Sobald ein Impfstoff gegen die gefährliche Krankheit vorliege, müsse er für alle Nationen der Welt erschwinglich sein, fordert die in Moskau ansässige Stiftung in ihrem Bericht „Pandemie als Herausforderung und neues Denken im 21. Jahrhundert“.