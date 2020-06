Mit USA sich vor „Russland schützen“? Experte bringt strategischen Denkfehler der EU auf den Punkt

„Die USA setzen die Einkreisung Russlands und Chinas fort – mit Unterstützung Deutschlands“, schrieb der prominente Linkspolitiker Oskar Lafontaine am Montagabend. Worum geht es? Die Nato plant eine noch engere Partnerschaft mit der Ukraine und hat den russischen Nachbarn kürzlich in das sogenannte „Enhanced Opportunities Program“ aufgenommen - es heißt „erweiterte Möglichkeiten“, wodurch die Ukraine sich an Nato-Manövern und Kooperationsprojekten beteiligen dürfte sowie Zugriff auf ausgewählte geheime Bündnisinformationen bekäme. Im postsowjetischen Raum ist Georgien längst dabei. Kiew hat als „Nato-Partner“ nach Außenminister Dmytro Kuleba diesen Status „seit Langem verdient“: es stellte der Nato Truppen für alliierte Operationen, einschließlich in Afghanistan und im Kosovo, sowie für die Nato-Einsatzkräfte und -Übungen bereit, ist auf der Bündnis-Seite zu lesen.

Grateful to the members of the Alliance for recognising Ukraine's significant contribution to joint peacekeeping operations in the world. @NATO's Enhanced Opportunities Partner status is a practical solution that will allow Ukraine & the Alliance to work even closer together — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2020

​Zwar dürfte der neue Status der Ukraine nicht unbedingt die Nato-Mitgliedschaft beschleunigen. Doch für Lafontaine ist klar: Viele Politiker und Journalisten begreifen es nicht, dass die USA durch die Einkreisung Russlands und Chinas den Weltfrieden immer mehr gefährden, deren Unterstützung durch Merkel sei „gegen unsere Interessen“. Als Trump am Montag in Washington auf den Abzug eines Teils der in Deutschland stationierten Soldaten pochte, meinte er vor allem: Deutschland muss mehr an die Nato zahlen. Es funktioniere auch nicht, dass die Amerikaner die Bundesrepublik „vor Russland schützen“ würden, während die Deutschen russische Energie kaufen würden.

Europa „vor Russland schützen“?

Das ältere Narrativ, die USA oder die Nato müssten Deutschland - oder Osteuropa - vor dem konfrontativen Russland schützen, wird wohl unverändert oft - politisch und medial - bedient. Im neuesten „Welt“-Interview entwarf der polnische Politikberater Wojciech Przybylski, der Vorsitzende des Warschauer Thinktanks Visegrad Insight und Verwaltungspräsident der Res Publica Foundation, Szenarien für die Zeit nach Corona - mit dem Fazit, Moskau würde alle Gelegenheiten zur Chaosstiftung in Europa nutzen. „Wir sollten uns nicht einbilden, dass Moskau sich zurücknimmt, weil das Land hart vom Coronavirus getroffen ist“, so Przybylski. Russland wird aus seiner Sicht „bei seiner aggressiven Außenpolitik“ gegenüber Europa bleiben, sie zum Teil ausweiten - im Sinne „der hybriden Kriegsführung“. Einen militärischen Konflikt mit der Nato wolle Russland zwar nicht riskieren, so Przybylski, ein Szenario wie beim „russischen Angriff auf Georgien 2008“ schließt er aber nicht aus - denn Moskau habe damals ja „das Taumeln der Welt“ für sich genutzt, um einen Dauerkonflikt zu etablieren. Es gehe Russland vielmehr darum, die Nato zu schwächen.

Es drängt sich die Frage auf: Inwiefern ist die Militärmacht Russland heutzutage tatsächlich an Europa und der Nato orientiert und deswegen für Europa gefährlich? Ist eine derartige Rhetorik nicht ein Anachronismus - etwa wie der Wunsch der AKK nach US-Atombombern?

„Für die russische Seite ist die Nato aus dem strategischen Selbstbewusstsein heraus gar nicht mehr so wichtig, auch weil Russland heute im Gegensatz zu den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr auf den „Europäischen Kriegsschauplatz“ fixiert ist“, sagt der sicherheitspolitische und Russlandexperte des „WeltTrends-Instituts für Internationale Politik“ Dr. Siegfried Fischer gegenüber Sputnik. „Weil wir Europäer hier leben, konzentrieren wir uns auf die Geschichte Nato-Europa-Russland“, erklärt Fischer die europäischen Narrative „über die russische Gefahr“.

Das Land sei zwar durch die Ausgrenzung aus Europa in die Arme Chinas gedrängt und jetzt in die Bipolarität zwischen den USA und China getrieben worden, aber: „Militärisch gesehen sind die USA mit ihren Modernisierungen nicht in Europa, sondern in den anderen geografischen Regionen eine weit größere Gefahr, zum Beispiel in der Arktis“. So läge das neue sicherheitspolitische Gleichgewicht nicht mehr in Europa. Der Experte weist darauf hin, dass die US-Flotten es bereits bis in die Beringstraße geschafft hätten, die Amerikaner ihre U-Boot-Präsenz in den arktischen Gewässern erhöhen würden und die erstenüber den nördlichen Seeweg nach China gelangt seien. In dieser Hinsicht sei Russland, so Fischer,viel stärkerorientiert.

Auch warnt der Experte die Deutschen davor, sich von dem angeblichen Abzug der US-Truppen blenden zu lassen. Wenn jetzt beinahe 10.000 weitere Soldaten gehen müssten, dann kratze das eben nicht am Bestand der US-amerikanischen Stationierungspolitik. Denn im gegenwärtigen militärischen Verhältnis würden nicht mehr die Truppenstärke, sondern Distanzwaffen oder Cyber-Kriegführung zählen. „Und wenn jetzt die USA Russland schwächen wollen, dann wollen sie China schwächen und den Europäern ihr Selbstbewusstsein austreiben; nach dem Motto: Jeder, der sich mit Russland verbündet, könnte die USA alt aussehen lassen und das muss unter allen Umständen verhindert werden“.

In Russland dürfte der neue Status der Ukraine als Provokation wahrgenommen werden, schrieb der „Spiegel“ über die neueste Nato-Entscheidung. Doch die politische Elite Moskaus schweigt, als habe sie die Meldung eher kalt gelassen. „Obwohl Fragen der europäischen Sicherheit lange Zeit im Mittelpunkt standen, bilden sie heute nicht mehr das Zentrum des russisch-europäischen Dialogs“, schreibt auch der renommierte russische Politikwissenschaftler, Ex-Offizier und Direktor der Denkfabrik Carnegie Moscow Centers, Dmitri Trenin für das Berliner Magazin „Das Blättchen“. Russland müsse anerkennen, dass die wichtigsten Entscheidungen in militärisch-politischer Hinsicht nicht in der Nato, sondern im Weißen Haus getroffen und von den europäischen Führern in der Regel akzeptiert und befolgt werden. „Effektive Maßnahmen müssen deshalb auf die USA zielen.“ Das bestätigen wohl die militärischen Projekte Russlands in der Arktis und die Ausweitung des nuklearen Abwehrpotentials im Fernen Osten. Am 15. Juni kündigte Regierungschef Michail Mischustin etwa eine Flotte leistungsstarker moderner Eisbrecher an, auch zur Entwicklung des Transportpotentials des nördlichen Seewegs. Im März berichteten die russischen Medien unter Verweis auf Quellen im russischen Verteidigungsministerium, etwa fünf von acht strategischen Raketenträgern des Borey-Projekts an die Pazifikflotte zu übergeben.

In dieser Hinsicht werden auch in Deutschland immer häufiger Stimmen laut, die den Abzug der US-Soldaten begrüßen. „Deutschland ist von Freunden umgeben, kein Staat plant einen Angriff auf unser Land“, meint der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, in einer Pressemitteilung, die Sputnik vorliegt. So falsch es gewesen sei, dem Zwei-Prozent-Ziel zuzustimmen, so konsequent müsse die Bundesregierung jetzt klar machen, dass das Steuergeld in Deutschland nicht für Waffen, Panzer und Kampfflugzeuge, sondern für Investitionen in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und soziale Gerechtigkeit gebraucht werde. <...> Es sei höchste Zeit, dass die Bundesregierung Trump gegenüber Rückgrat beweise, so Gysi.