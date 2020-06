„Sicherheitsgarantie“ für gesamte Nato: AKK betont Bedeutung der US-Truppen in Deutschland

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Dienstag bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin die Bedeutung der US-Truppen in Deutschland für die Sicherheit in Europa hervorgehoben und diese als „Sicherheitsgarantie“ für die gesamte Nato bezeichnet.

„Diese Soldatinnen und Soldaten sind in Deutschland und in Europa als Sicherheitsgarantie für alle in der Nato, für das gesamte Bündnis“, kommentierte Kramp-Karrenbauer den von US-Präsident Donald angekündigten Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland.

Sie seien aber auch für die Sicherheit der USA selbst in Deutschland und sie seien sehr willkommen.

Zugleich gab Kramp-Karrenbauer zu, dass es derzeit im deutsch-amerikanischen Verhältnis eine „etwas aufgeregte Zeit“ mit dem „einen oder anderen schrilleren Ton“ gebe.

„Die Nato ist keine Handelsorganisation und Sicherheit ist keine Ware. Die Nato gründet sich auf Solidarität und auf Vertrauen“, unterstrich sie.

Zuvor am Dienstag hat auch der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) zu dem angekündigten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland Stellung genommen. Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA war ihm zufolge noch nie so schlecht.

Trump kündigt Teilabzug von US-Soldaten aus Deutschland an

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump offiziell sein Vorhaben bestätigt, US-Truppen in Deutschland massiv abzuziehen. Zur Begründung sagte Trump, die Bundesregierung weigere sich, die Verteidigungsausgaben auf das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Trump kündigte an, die Anzahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten von gut 34.500 auf 25.000 zu reduzieren.

