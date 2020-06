„Ukraine hat versucht, mich zu vernichten“: Bolton offenbart Trumps Pläne für Kiew

Trump forderte laut seinem ehemaligen Berater wiederholt Beamte des Weißen Hauses auf, die militärische Unterstützung für die Ukraine als „ Vergeltung für ihre Vorgehen im Jahr 2016“ und „Druckmittel“ einzustellen, damit Kiew eine Untersuchung gegen den Ex-Vizepräsidenten und möglichen demokratischen Kandidaten bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl Joe Biden durchführte.

„Die Ukraine hat versucht, mich zu vernichten. Ich bin nicht daran interessiert, ihnen zu helfen“, zitiert die Zeitung „Wall Street Journal“ Trumps Worte aus Boltons Buch.

Angeblich hatte Trump auch bei einem Treffen im Weißen Haus im Mai 2019 geäußert, der ukrainische Präsident, Wladimir Selenski, könne Washington nur in dem Fall besuchen, wenn ihm mitgeteilt würde, was der US-Präsident von der Militärhilfe an die Ukraine halte.

Boltons Pläne, Memoiren über das Weiße Haus zu veröffentlichen, hatten zuvor zu einem Konflikt mit Trump geführt. Der US-Präsident beschuldigte seinen ehemaligen Berater, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, und sagte, er habe Verschlusssachen in das Buch aufgenommen. Das US-Justizministerium hatte vom Gericht gefordert, die Veröffentlichung von Boltons Buch auszusetzen, da darin geheime Informationen angeführt würden.

Die Veröffentlichung wurde mehrmals verschoben und soll nun am 23. Juni erfolgen.

Impeachment-Anklage

Im Dezember 2019 hatten die Demokraten zwei Anklagepunkte – Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses – gegen Trump verkündet. Dem Präsidenten wurde angelastet, die vom Kongress bewilligte Militärhilfe für die Ukraine zurückzuhalten und vom ukrainischen Präsidenten, Wladimir Selenski, zu fordern, Ermittlungen gegen Trumps Widersacher Joe Biden und dessen Sohn einzuleiten. Außerdem hätte Trump ein Ermittlungsverfahren des Kongresses behindert, hieß es.

Der US-Präsident äußerte dazu, er hätte von den ukrainischen Behörden nur gefordert, die Korruption zu bekämpfen. Die im Weißen Haus tätigen Juristen warfen den Demokraten wiederum eine Verletzung der Verfassung der USA vor und forderten, den Staatschef unverzüglich freizusprechen.

Der Impeachment-Prozess gegen Trump war erst das dritte Verfahren dieser Art in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Im Februar hatte der Senat des US-Kongresses Trump in dem gegen ihn eingeleiteten Amtsenthebungsverfahren von beiden Anklagepunkten freigesprochen.

sm/ae