„Wir werden das unseren Freunden nie antun“: Serbien über Anti-Russland-Sanktionen und Nato-Beitritt

„In Bezug auf die Nato haben wir keine Beziehung zu ihnen. Das heißt, wir haben Beziehungen in Bezug auf Partnerschaft für den Frieden, aber eine Nato-Mitgliedschaft wird nie diskutiert. Es ist in unserer Öffentlichkeit praktisch nicht präsent, niemand erwähnt dies“, sagte Dacic am Donnerstag auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit dem russischen Außenminister, Sergej Lawrow.

Wie Dacic weiter beteuerte, wird Serbien auch niemals Sanktionen gegen Russland unterstützen.

„Es gab Anfragen, uns den Anti-Russland-Sanktionen anzuschließen. Wir werden dies unseren Freunden aber nie antun, wir werden unsere nationalen Interessen verteidigen“, so Dacic.

Im Dezember 2019 hat der serbische Verteidigungsminister, Aleksandar Vulin, bekannt gegeben, dass Serbien erstmals nicht nur die Zusammenarbeit mit der, sondern auch mit der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS/CSTO) in seine Verteidigungsstrategie einbezogen haben. Die Führung des Landes hatte zuvor mehrmals die Neutralitätgegenüber Militärallianzen gemäß der parlamentarischen Resolution aus dem Jahr 2007 betont.

